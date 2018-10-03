Россия готовит предложения по разведке полезных ископаемых в Сирии

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. АО "Зарубежгеология" готовит для Сирии предложения по развитию двустороннего взаимодействия в геолого-сейсмической разведке углеводородов, твердых полезных ископаемых, а также в гидрогеологии, оценке состояния водных ресурсов и изучении подземных водных объектов. Об этом в среду сообщил представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Нуритдин Инамов на совместном заседании координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.
Он отметил, что сирийским государством проводится работа по восстановлению промышленной инфраструктуры и большинство российских нефтегазовых компаний уже готовы оказать сирийским властям в этом всестороннее содействие. В частности, представляет интерес реализация совместных с сирийской стороной проектов освоения Левантийского нефтегазоносного бассейна.
"Развитие сотрудничества с Сирией в природоохранной и природоресурсной сферах будет способствовать скорейшему восстановлению экономики Сирии, созданию новых рабочих мест в соответствующих отраслях и возвращению сирийских граждан", — добавил Инамов.
Совместное заседание координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики состоялось в среду в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством представителя Национального центра управления обороной РФ генерал-майора Евгения Ильина.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>