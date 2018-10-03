Более шести тысяч сирийских беженцев вернулись домой за неделю

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Более 6 тысяч сирийцев вернулись в свои населенные пункты за прошедшую неделю, сообщил в среду представитель Национального центра управления обороной РФ генерал-майор Евгений Ильин.
"За прошедшую неделю в родные места возвратились 6163 сирийца, в том числе 1212 — с территорий иностранных государств и 4951 человек – из различных районов внутри страны", — сказал он на совместном заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.
По его словам, "продолжается работа по реализации российско-турецких договоренностей о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, при этом создаются все необходимые условия для того, чтобы граждане из зоны деэскалации Идлиб имели бы возможность беспрепятственно вернуться в места прежнего проживания".
"Бесперебойно функционируют гуманитарные коридоры "Абу-Духур" и "Баб-эс-Салям". Проводится работа по открытию дополнительных выходов по дорогам М4 (Алеппо — Латакия) и М5 (Алеппо — Хама)", — сказал Ильин.
Ильин сообщил, что "пограничный переход "Кунейтра" с сирийской стороны готов, ожидаем шагов от правительства Государства Израиль по принятию необходимых мер для обеспечения условий нормального функционирования пограничного перехода". Генерал сообщил, что "организовано взаимодействие с ООН по открытию в Дамаске офиса службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС)".
По его данным, "за прошедшую неделю в различных районах страны, находящихся под контролем правительства, отремонтированы и введены в эксплуатацию 147 жилых домов, 1 школа, медицинское учреждение, детский сад, 5 объектов водоснабжения, 2 хлебопекарни, 2 электроподстанции, 3 промышленных предприятия, восстановлено электроснабжение в 70 населенных пунктах".
"Таким образом, сохраняется положительная динамика в восстановлении социальных объектов и инфраструктуры Сирии. В свою очередь, улучшение общей обстановки в стране ведет к увеличению потока возвращающихся граждан и вызывает необходимость привлечения дополнительных ресурсов для обустройства и адаптации вернувшихся людей", — констатировал он.
"Таким образом, все больше сирийцев убеждаются в улучшении ситуации в стране, во всесторонней поддержке правительством всех возвращающихся граждан", — отметил генерал.
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