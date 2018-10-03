МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стороны, принимающие участие в сирийском конфликте, должны стремиться к тому, чтобы все иностранные войска покинули территорию страны после победы над терроризмом.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы вообще никаких иностранных войск третьих государств на территории Сирии не было, к этому нужно и двигаться", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании РЭН.

"Да, включая Россию, если это будет принято на уровне правительства Сирийской Арабской Республики", — ответил президент, отвечая на вопрос, входит ли в число этих иностранных войск российский контингент.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.

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