Путин назвал два способа, как США могут выйти из ситуации в Сирии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Существует два способа для США по ситуации в Сирии: получить согласие Дамаска на пребывание в стране или мандат Совета Безопасности ООН, третьего пути нет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии на Российской энергетической неделе.

"Две возможности существует, чтобы исправить ситуацию. Первое — это Соединенные Штаты должны получить мандат совета безопасности ООН на присутствие своих вооруженных сил на территории третьей страны, в данном случае на территории Сирии. Или получить приглашение от законного правительства Сирийской арабской республики на то, чтобы разместить там с какими-то целями свои контингенты. Международное право другого, третьего способа, присутствия одной страны на территории другой не предусматривает", — заявил Путин.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил" (SDF), который поддерживает США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными. В июле делегация политических представителей SDF посещала Дамаск для переговоров с властями.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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