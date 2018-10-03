Либерман заявил, что Израиль не откажется от операций в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт — РИА Новости. Израиль не рад появлению в Сирии С-300, но не может отказаться от военных операций в соседней стране, сказал в интервью местной радиостанции "Кан-РЭКА" министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Он впервые прокомментировал вчерашнее заявление своего российского коллеги Сергея Шойгу о передаче сирийцам ЗРК в качестве ответа на гибель Ил-20. Самолет-разведчик ВКС РФ с 15 военнослужащими на борту был 17 сентября сбит ПВО САР при отражении очередного налета израильской авиации, на которую в Москве возложили вину за трагический инцидент.

"Я не могу сказать, что мы рады присутствию С-300. Вместе с тем это та самая тема, где у нас нет никакого выхода. Тут нет никакой возможности не принимать решения", — сказал Либерман.

Напомнив, что в Сирии есть и более совершенные С-400, которые состоят на вооружении российских военных, министр дал понять, что в связи с поставкой С-300 израильтян интересует, "кто и как будет управлять этими комплексами".

Удары по соседней стране, которых за последние два года было, по их собственным подсчетам, более 200, израильтяне объясняют необходимостью противодействовать развертыванию там сил Ирана и попыткам транзита современных вооружений ливанскому движению "Хезболлах".

"Я хочу перефразировать… "Велик Израиль, а отступать некуда — позади Иерусалим". Я думаю, это в общем отражает нашу сегодняшнюю ситуацию. Мы не пытаемся ни захватить чужие территории, ни уничтожить Иран, Ливан или Сирию. Более того, мы всегда на протяжении последних лет подчеркивали, что не собираемся вмешиваться во внутренний конфликт в Сирии. Мы исключительно пытаемся не дать Ирану превратить Сирию в передовой форпост против Израиля или использовать территорию Сирии как некий логистический центр для переброски особо эффективного оружия из Ирана в Ливан "Хезболлах"", — сказал Либерман.

"Ясно, что мы не можем себе позволить, чтобы вся территория Сирии стала одной большой военной базой для Ирана, и будем действовать в соответствии с нашими интересами… Когда мы имеем точную информацию о какой-либо попытке перебросить такое оружие из Ирана с Сирию или из Сирии в Ливан для "Хезболлах", мы действуем", — добавил он.