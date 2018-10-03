МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минобороны России обнародовало кадры о выгрузки в Сирии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сюжет показали в эфире телеканала "Звезда".

На кадрах видно, как комплексы в темное время суток выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза сообщил, что Москва передала Сирии в рамках поставок комплексов С-300 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. По словам Шойгу, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца.

Поставки С-300 Сирии



О решении передать Дамаску ЗРК С-300 Шойгу объявил 24 сентября. Как отметил министр обороны, этот шаг должен будет "охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков".

Поводом для поставок комплексов в Сирию стало крушение самолета радиотехнической разведки Ил-20, которое произошло 17 сентября над Средиземным морем. Тогда в ходе удара израильских ВВС по объектам в провинции Латакия огнем сирийских ПВО случайно был сбит самолет Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. По версии Москвы, израильские истребители F-16 целенаправленно создали опасную ситуацию, укрывшись за российским самолетом от зенитного огня. В то же время израильские военные утвержлают, что к моменту открытия огня сирийскими комплексами истребители уже покинули оперативную зону.

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