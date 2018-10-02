В Госдепе прокомментировали сообщение Шойгу о поставке С-300 в Сирию

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. США не располагают информацией о поставках российских систем С-300 в Сирию и надеются, что этого не произошло, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза. Он подчеркнул, что эту работу завершили сутки назад, в Сирию поставили весь комплекс. Глава оборонного ведомства отметил, что сирийских специалистов уже начали обучать управлению системой С-300, на это понадобится три месяца.

"Это было бы своего рода серьезной эскалацией в связи с теми проблемами, которые есть в Сирии", — сказала Науэрт на брифинге.

Министр обороны 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии после крушения самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль.

По словам Шойгу, согласно поручению президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. А также передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила его поставки Сирии, но сейчас ситуация изменилась не по вине Москвы.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как заявили в Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Ил-20 сбила ракета комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.