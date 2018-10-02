Боевики в Идлибе должны до декабря сдать вооружение, заявил Муаллем

БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. Боевики в сирийском Идлибе должны сдать тяжелое и среднее вооружение не позднее декабря, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем ливанскому телеканалу "Аль-Маядин".

"Первый этап к освобождению Идлиба — сдача боевиками тяжелого и среднего оружия не позднее декабря", — сказал он.

Министр также сообщил, что боевики из числа жителей Идлиба останутся там после урегулирования их статуса и включения в процесс местного примирения. При этом иностранные наемники должны уйти из Идлиба тем же путем, которым пришли.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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