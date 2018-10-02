Дамаск считает, что Турция способна выполнить обязательства по Идлибу

БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. Турция способна выполнить свои обязательства по сирийскому Идлибу, заявил глава МИД САР Валид Муаллем в интервью телеканалу аль-Маядин.

"Нам надо дождаться 15 октября, чтобы дело прояснилось, но склоняюсь к тому, что Турция выполнит свои обязательства", — сказал Муаллем.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.