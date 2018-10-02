Лавров заверил, что соглашение по Идлибу будет выполняться, заявили в Сирии

БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. Глава МИД САР Валид Муаллем заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил его в выполнении Россией и Турцией договоренностей, достигнутых в Сочи.

"Если по каким-то причинам договоренности Сочи не будут выполнены, тогда для каждого происшествия свой разговор", — сказал Муаллем в интервью телеканалу " Аль-Маядин ". "Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил меня, что процесс идет согласно договоренностям Сочи", — отметил он.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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