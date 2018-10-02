В коалиции США прокомментировали поставку С-300 в Сирию

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Поставка российских комплексов С-300 в Сирию не влияет на операции коалиции во главе с США против террористической группировки "Исламское государство"*, заявил журналистам официальный представитель коалиции Шон Райан.

"Нет, это ничего не меняет. Это оборонительные системы. У нас есть канал по предупреждению конфликтов с россиянами. Это всегда беспокоит, когда в регион попадает новое вооружение, но у нас есть процесс по предупреждению конфликтов", — заявил Райан на брифинге по телефону из Багдада.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В настоящее время силы коалиции и поддерживаемые ими курдские вооруженные формирования занимают значительную территорию на севере и востоке Сирии, которая неподконтрольна Дамаску.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.