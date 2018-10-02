В коалиции США прокомментировали поставку С-300 в Сирию

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Поставка российских комплексов С-300 в Сирию не влияет на операции коалиции во главе с США против террористической группировки "Исламское государство"*, заявил журналистам официальный представитель коалиции Шон Райан.
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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