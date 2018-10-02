Сирия и Иран подписали договор о строительстве электростанции в Латакии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сирия и Иран подписали договор о строительстве электростанции мощностью 540 МВт в городе Латакия на западе Сирии, сообщило во вторник иранское министерство энергетики.
Ранее министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли сообщил, что иранская компания в ближайшие три года построит в сирийском прибрежном городе Латакия тепловую электростанцию мощностью 540 мегаватт, стоимость проекта составит почти 500 миллионов долларов.
Харбутли рассказывал в интервью РИА Новости в июле, что обсуждал с российской делегацией восстановление и запуск трех генераторов ТЭС в Алеппо, а также увеличение до 600 мегаватт мощности ТЭС "Тишрин", обеспечивающей энергией южные районы, и других ТЭС. Он также сообщал, что в результате атак боевиков на электросети около 50% ТЭС в стране вышли из строя.