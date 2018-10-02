В Сирии рассказали, сколько израильских ракет сбили при атаке 17 сентября

ДАМАСК, 2 окт – РИА Новости. ПВО Сирии удалось сбить больше трети ракет, выпущенных самолетами ВВС Израиля в ходе атаки на побережье САР 17 сентября, заявил глава МИД САР Валид Муаллем.

"Системы ПВО Сирии успешно отразили атаку израильских ракет и сбили больше трети из них", — цитирует Муаллема ливанский телеканал Al-Mayadeen . Министр выразил уверенность в способности сирийских ПВО отражать атаки Израиля и других стран.

По словам министра, целью атаки ВВС Израиля было затягивание сирийского конфликта для того, чтобы свести на нет успехи сирийской армии и ее союзников в освобождении страны от терроризма.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>