Минобороны: погранпереход на границе Сирии и Израиля готов к открытию

ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 2 окт — РИА Новости. Пограничный переход "Кунейтра" между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны, сообщил журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что Израиль готов открыть переход "Кунейтра" — единственный официальный пункт пересечения своей границы с Сирией — отметив, что теперь "мяч находится на сирийской стороне".

"Пограничный переход готов к открытию, готов начать функционировать. Этому предшествовала большая работа, которую провели вооруженные силы Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России, это, прежде всего, разгром террористов в этом районе. Затем работала большая группа офицеров вместе с представителями вооруженных сил Сирии по выполнению мероприятий постконфликтного урегулирования", — сказал Кураленко журналистам.

Он рассказал о восстановлении погранперехода "Кунейтра".

"Конечно, начинали работу на КПП (с сирийской стороны — ред.) российские военнослужащие, российская военная полиция. В первую очередь, мы пришли на это место, проверили его, после этого были большие работы проведены по разминированию местности. Непосредственно проверяли в окончании разминирования местности уже саперы миссии ООН. Убедились они, что работа была проведена качественно представителями российской военной полиции, представителями сирийских структур. После чего был произведен ремонт всех помещений. Установлена компьютерная база, установлены телефоны и, соответственно, мы с уверенностью говорим, что погранпереход готов к работе", — сказал генерал.

Условия для возобновления работы КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем. Переходом "Кунейтра" в прошлом пользовались в первую очередь друзы, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.

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