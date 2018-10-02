Минобороны: погранпереход на границе Сирии и Израиля готов к открытию

ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 2 окт — РИА Новости. Пограничный переход "Кунейтра" между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны, сообщил журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.
"Пограничный переход готов к открытию, готов начать функционировать. Этому предшествовала большая работа, которую провели вооруженные силы Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России, это, прежде всего, разгром террористов в этом районе. Затем работала большая группа офицеров вместе с представителями вооруженных сил Сирии по выполнению мероприятий постконфликтного урегулирования", — сказал Кураленко журналистам.
Он рассказал о восстановлении погранперехода "Кунейтра".
Условия для возобновления работы КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем. Переходом "Кунейтра" в прошлом пользовались в первую очередь друзы, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.
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