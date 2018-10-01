Правительство выделило $3 миллиона на помощь сельскому хозяйству Сирии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Правительство РФ выделило 3 миллиона долларов в фонд ООН для оказания технической помощи Сирии при восстановлении и развитии сельского хозяйства в республике, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Внести в 2018 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос Российской Федерации в размере до 3 миллионов долларов в фонд продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию технической помощи Сирийской арабской республике в области восстановления и устойчивого развития сельского хозяйства", — говорится в документе.

МИД поручено проинформировать ООН о принятом решении и согласовать порядок перечисления взноса.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что инфраструктура крупных городов и населенных пунктов Сирии из-за войны разрушена на 40-70%, при этом значительный ущерб нанесен социальной сфере и здравоохранению, а также практически всем отраслям промышленности и сельского хозяйства.

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