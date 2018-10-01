Глава МИД Франции выразил поддержку соглашению России и Турции по Идлибу

ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о поддержке соглашения России и Турции по сирийскому Идлибу, сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства.
"Переговоры касались в основном сирийской проблематики. Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку соглашению в Сочи 17 сентября, которое устанавливает демилитаризованную зону в районе Идлиба и позволяет на данном этапе избежать наступательной операции режима и его союзников", — отметил представитель МИД на брифинге в понедельник.
По его словам, Ле Дриан призвал своего турецкого коллегу продолжать работу по сближению позиций между "малой группой" и участниками астанинского процесса.
Кроме того, по его словам, министры иностранных дел Франции и Турции обсудили ситуацию в Ливии. Они подтвердили свою поддержку дорожной карте специального представителя генсекретаря ООН Гассана Саламе, а также отметили необходимость перехода к прозрачным, мирным и хорошо подготовленным выборам в Ливии.
Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.