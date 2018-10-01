МИД Ирана прокомментировал удар по боевикам в Сирии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми прокомментировал удар в Сирии по организаторам теракта в иранском Ахвазе, заявив, что Тегеран ведет серьезную борьбу с терроризмом.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удар по организаторам ахвазского теракта и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии, после чего несколько боевых беспилотников продолжили наносить удары по позициям террористов.

"Этот шаг свидетельствует о твердой решимости Ирана к серьезной и беспрерывной борьбе на различных уровнях с очагами подготовки, вооружения и обучения террористических сил", — приводит агентство ISNA слова Касеми.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в конце сентября во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".

США, ряд стран Запада и Ближнего Востока традиционно обвиняют Иран в поддержке терроризма в регионе. Иран отрицает подобные обвинения, указывая, что его противники сами поддерживают целый ряд суннитских террористических группировок.