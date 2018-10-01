Иран нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News.
Теракт в Ахвазе
В конце сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз началась стрельба. По последним данным, погибли 28 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.
Спустя два дня в Иране задержали 22 человек, подозреваемых в причастности к атаке, а также установить террористическую группировку из пяти человек, связанных с терактом.
США, ряд стран Запада и Ближнего Востока традиционно обвиняют Иран в поддержке терроризма в регионе. Иран отрицает подобные обвинения, указывая, что его противники сами поддерживают целый ряд суннитских террористических группировок.