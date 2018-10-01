В ООН заявили о готовности ЕС финансировать разоружение боевиков в Сирии

ООН, 1 окт — РИА Новости. Многие страны ЕС заинтересованы в том, чтобы сирийские беженцы возвращались на родину, и будут готовы вложить средства в программу разоружения боевиков, которая будет способствовать этому процессу, рассказал РИА Новости помощник генерального секретаря ООН по верховенству права и учреждениям безопасности Александр Зуев.

Подготовка такой программы может занять несколько месяцев, но пока нет соответствующих мандата СБ ООН и запроса от официального Дамаска, добавил собеседник.

"Со всех сторон странам-донорам (членам ЕС) это выгодно — одним для политического капитала, другим — по социально-экономическим причинам. У третьих, как у Франции или Великобритании, есть историческая ответственность — они были традиционно на Ближнем Востоке активно вовлечены", — сказал Зуев.

Помощник генсека добавил, что "им проще сделать одноразовую инвестицию в нашу программу, чем потом искать этих боевиков по своим странам, некоторые из них представляют угрозу безопасности".

"Я уверен, что многие западноевропейские страны, а у нас есть очень крупные доноры, такие как Швеция, Германия, Норвегия, Голландия, Франция — они заинтересованы, чтобы остановить потоки миграции с Ближнего Востока вообще и из Сирии конкретно", — сказал помощник генсека.

Он пояснил, что у департамента верховенства права, который он возглавляет, есть специальный отдел, занимающийся разоружением, демобилизацией и реинтеграцией участников вооруженных формирований в общество. Однако на данный момент юридических оснований для начала такого процесса в Сирии нет — "нет ни мандата от Совета безопасности, ни запроса от правительства Сирийской арабской республики", оговорился Зуев.

"Для того чтобы начать подобную работу, с учетом масштаба и географического фокуса ситуации — будет это один район как Идлиб или вся территория страны — это занимает обычно несколько месяцев", — добавил он.

"Наше управление сейчас занимается только разминированием территорий в Сирии, соответствующее соглашение было подписано 4 июля с правительством Сирийской арабской республики, и это было первое официальное соглашение ООН и САР", — уточнил глава департамента.

Сейчас соответствующей отдел в ООН оказывает поддержку разоружению и реинтеграцию участников вооруженных формирований в Центральноафриканской республике, Демократической республике Конго, Судане, Южном Судане, Мали, Бурунди, Сомали и Ливии, а также на Гаити и в Колумбии.

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