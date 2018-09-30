Муаллем назвал поставки С-300 в Сирию своевременным шагом

ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости. Решение Москвы поставить Дамаску системы С-300 является своевременным, эти системы исключительно оборонительные, заявил в интервью RT министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

"Это оборонительная по своей сути система, а не наступательная и предназначена для защиты сирийского неба. Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг и мы очень благодарны в этой связи России за ее усилия", — заявил Муаллем.

Он заявил, что высоко ценит решение президента РФ Владимира Путина вооружить САР данной системой.

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