В Сирии почти 800 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В места постоянного проживания в Сирии в течение суток вернулись почти 800 мирных жителей, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"В места постоянного проживания в течение суток возвратились 772 сирийских гражданина", — говорится в документе.

Добавляется, за прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 138 беженцев (женщин – 41, детей – 71).

Отмечается, что за сутки было обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предметов, в том числе шесть самодельных взрывных устройств. Кроме того, инженерные подразделения Сирии разминировали еще пять гектаров территории, шесть зданий и один километр дорог.

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