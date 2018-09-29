Более 300 сирийцев покинули идлибскую зону деэскалации за прошедшие сутки

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более 300 человек, среди которых более 140 детей, покинули идлибскую зону деэскалации в Сирии за прошедшие сутки, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-Эд-Духур Идлибскую зону деэскалации покинул 301 человек, в том числе 141 ребенок. Оказана медицинская помощь 175 сирийцам, включая 81 ребенка", — говорится в сообщении.

По данным Центра, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Дейруна, Джубб-Эз-Заур, Сафсафа, Акч-Баэр, Хаддада, Кинсибба, Кара Джагез провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувайри и северо-западных окраин города Алеппо, населенных пунктов Ачан и Хальфая провинции Хама. Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб.

"В результате обстрела района Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо погиб один военнослужащий правительственных войск САР", — уточняют в ЦПВС.

Как сообщается, в минувшие сутки представители российского Центра провели благотворительную акцию в школе населенного пункта Шукайдило провинции Алеппо, где выдали почти 120 комплектов школьной формы, столько же школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями и продовольственных и гигиенических наборов. Также организована раздача нуждающимся жителям одной тонны свежего хлеба.