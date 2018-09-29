Муаллем обвинил Израиль в поддержке террористов на юге Сирии

ООН, 29 сен — РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем в выступлении на Генассамблее ООН обвинил Израиль в поддержке террористов на юге Сирии.

"Израиль даже поддерживал террористические группировки, действовавшие на юге Сирии, защищая их путем прямого военного вмешательства и неоднократных нападений на Сирию", — сказал Муаллем.

Он заявил, что власти Сирии "полны решимости полностью освободить оккупированные сирийские Голаны до линии 4 июня 1967 года", "как мы освободили южную Сирию от террористов".

"Сирия требует, чтобы международное сообщество положило конец всей этой практике и заставило Израиль выполнить соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций, в частности резолюцию 497 по оккупированным сирийским Голанам", — добавил Муаллем.

Министр заявил с трибуны Генассамблеи, что международное сообщество должно также помочь "палестинскому народу создать свое собственное независимое государство со столицей в Иерусалиме и содействовать возвращению палестинских беженцев на свою землю в соответствии с международными резолюциями".

"Любые действия, подрывающие эти права, являются недействительными и угрожают региональному миру и безопасности, особенно израильский расистский закон, известный как "закон о национальном государстве", и решение администрации США перевести посольство США в Иерусалим и прекратить финансирование БАПОР", — заключил сирийский министр.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>