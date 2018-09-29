Дамаск обвинил западную коалицию в военных преступлениях в Сирии

ООН, 29 сен — РИА Новости. Глава сирийского МИД Валид Муаллем обвинил западную коалицию в военных преступлениях в Сирии.

В четверг западная коалиция признала, что в результате действий США и их партнеров в Сирии и Ираке погибли 1114 мирных жителей.

"Коалиция полностью уничтожила сирийский город Ракка, она уничтожила инфраструктуру и общественные службы в районах, против которых были направлены ее действия, она совершила массовые убийства гражданского населения, включая детей и женщин, которые по международному праву являются военными преступлениями", — сказал дипломат.

Муаллем также заявил, что США и их партнеры оказывали "прямую поддержку террористам". По его словам, цели боевиков и западной коалиции в Сирии совпадали и подразумевали "сеяние хаоса, смерть и разрушения на своем пути".

При этом глава МИД отметил, что борьба с террористами в Сирии практически завершена. Он подчеркнул, что сейчас ситуация на местах стала более безопасной и стабильной. Муаллем заявил, что Дамаск намерен также очистить Сирию от незаконного иностранного присутствия.

Резюмируя, дипломат сказал, что приоритет в восстановлении страны будет отдан сирийским партнерам.

Война в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Западная коалиция действует на территории ближневосточного государства с 2014 года без официального разрешения Дамаска. Российская военная операция, в свою очередь, началась в 2015 году по просьбе сирийских властей.

В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. Однако в отдельных сирийских районах продолжаются зачистки от боевиков при содействии российских ВКС. На первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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