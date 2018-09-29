Дамаск обвинил западную коалицию в военных преступлениях в Сирии

ООН, 29 сен — РИА Новости. Глава сирийского МИД Валид Муаллем обвинил западную коалицию в военных преступлениях в Сирии.
В четверг западная коалиция признала, что в результате действий США и их партнеров в Сирии и Ираке погибли 1114 мирных жителей.
"Коалиция полностью уничтожила сирийский город Ракка, она уничтожила инфраструктуру и общественные службы в районах, против которых были направлены ее действия, она совершила массовые убийства гражданского населения, включая детей и женщин, которые по международному праву являются военными преступлениями", — сказал дипломат.
Муаллем также заявил, что США и их партнеры оказывали "прямую поддержку террористам". По его словам, цели боевиков и западной коалиции в Сирии совпадали и подразумевали "сеяние хаоса, смерть и разрушения на своем пути".
При этом глава МИД отметил, что борьба с террористами в Сирии практически завершена. Он подчеркнул, что сейчас ситуация на местах стала более безопасной и стабильной. Муаллем заявил, что Дамаск намерен также очистить Сирию от незаконного иностранного присутствия.
Резюмируя, дипломат сказал, что приоритет в восстановлении страны будет отдан сирийским партнерам.
Война в Сирии
В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. Однако в отдельных сирийских районах продолжаются зачистки от боевиков при содействии российских ВКС. На первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>