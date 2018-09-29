Сирия ответила на обвинения Запада в применении химоружия

ООН, 29 сен — РИА Новости. Обвинения в применении Дамаском химоружия используются для оправдания агрессии против Сирии, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

"(Запад) располагает заранее подготовленными обвинениями и сценариями, чтобы оправдать агрессию против Сирии", — сказал Муаллем, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Он назвал главным инструментом инсценировок химичесикх атак организацию "Белые каски", которую он назвал террористической и созданной на деньги британской разведки.

Муаллем вновь заявил, что Сирия уничтожила все свое химоружие и не применяла его.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

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