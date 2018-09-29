Сирия рассчитывает на помощь России в возвращении беженцев

ООН, 29 сен — РИА Новости. Сирия рассчитывает на помощь РФ в возвращении беженцев, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Благодаря помощи России сирийское правительство не пожалеет никаких усилий для возвращения беженцев и удовлетворения их основных потребностей", — сказал Муаллем, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

При этом, по его словам, западные страны препятствуют возвращению беженцев, "распространяя иррациональные страхи" и "используя беженцев в качестве карты на переговорах".

"Мы приветствуем помощь в восстановлении от тех стран, которые не были частью агрессии (против Сирии)… Тем не менее, приоритет в реконструкции Сирии будет отдан нашим друзьям, которые поддерживали нас в нашей борьбе с терроризмом", — сказал Муаллем.

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