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Война в Сирии
Война в Сирии

Хиджазский вокзал в Дамаске: прошлое и будущее железных дорог в Сирии

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© РИА Новости / Заман РамазановХиджазский вокзал ДамаскаХиджазский вокзал Дамаска
© РИА Новости / Заман Рамазанов

ДАМАСК, 29 сен – РИА Новости, Заман Рамазанов. Здание на центральной площади Хиджаз в столице Сирии Дамаске уже давно перестало обслуживать пассажиров железных дорог САР, однако внутри для любителя истории транспорта и в целом истории Ближнего Востока найдется чем поживиться. Экспозиция музея железных дорог, спасенная от разграбления боевиков, интерьеры османской эпохи – и в перспективе возобновление работы вокзала.

Без суеты

Пятница и полуденная жара выше 35 градусов – эти два фактора способствуют тому, что перед зданием на площади Хиджаз непривычно несуетливо и тихо, мимо проносятся даже велосипедисты, которым не грозит быть освистанными или сбитыми лихачами, в отличие от рабочего дня. Само здание может не сразу привлечь внимание туриста ввиду отсутствия опознавательных надписей, но стоящий перед Хиджазским вокзалом тепловоз выдает истинное назначение сооружения османского периода. Выложенный из плитки вагон перед зданием опять же красноречиво свидетельствует о том, где именно находится любопытный гость Дамаска.

© РИА Новости / Заман РамазановХиджазский вокзал Дамаска
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Хиджазский вокзал Дамаска

Построенный испанским архитектором в начале 20-го века вокзал, знакомый особо пытливым по фильму "Лоуренс Аравийский", сейчас служит в качестве административного здания управления железных дорог Сирии. На первом этаже расположился небольшой музей железных дорог САР, а остальную часть здания заняли офисы, где трудятся чиновники.

Поезда с этого вокзала по Хиджазской железной дороге не отправляются уже порядка 20 лет, при этом сама дорога почти полностью была разобрана всего лишь спустя 10 лет после начала эксплуатации на фоне распада Османской империи – к 1920 году. Хиджазская железная дорога, по которой поезда поехали в 1908 году, была построена в первую очередь для паломников в Мекку и Медину – путь вместо привычных 40 дней по пустыне на караванах сократился до пяти.

© РИА Новости / Заман РамазановХиджазский вокзал Дамаска
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Хиджазский вокзал Дамаска

Спасенный музей

Музей на вокзале появился не сразу.

"Боевики в 2012 году напали на станцию Кадам и сожгли ее. Нам удалось спасти часть коллекции музея, вы ее сейчас видите", — рассказывает сотрудник Железных дорог Сирии Ахмад аль-Маръи.

Посетителям музея, которым удалось в него попасть – без билетов, но лишь со второй попытки – представлена экспозиция из различных артефактов того недолгого периода функционирования Хиджазской железной дороги. В музее собраны телефонные аппараты, части механизмов поездов, печатные машинки, кассовые аппараты. Есть и таблички на немецком с данными о производителях составов и с арабскими цифрами – номерами поездов.

© РИА Новости / Заман РамазановХиджазский вокзал Дамаска
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Хиджазский вокзал Дамаска

Практически нетронутыми остались билетные кассы с обозначениями на арабском и французском для продажи билетов I и III классов. О непростой истории страны напоминает доска с именами директоров Железных дорог Сирии, список на которой начинается с немецкого инженера Майснера, удостоенного османского титула "паша". В целом почти все управляющие османского периода имели титулы "паша" и "бек".

В углу взгляд выхватывает запыленное расписание движения поездов вплоть до города Акко/Акра на территории современного Израиля, а также варианты пересадок до Каира — наследие былых времен. Сейчас в Каир из Дамаска можно попасть разве что самолетом, а с Израилем движение прекращено уже много лет назад.

© РИА Новости / Заман РамазановХиджазский вокзал Дамаска
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Хиджазский вокзал Дамаска

Следы терроризма и надежды на лучшее

Впрочем, от действий террористов пострадал вокзал и оказавшиеся рядом с ним в злополучный день жители Дамаска – в ноябре 2013 года заминированный автомобиль взорвался на площади перед вокзалом, унеся жизни восьми человек, а в 2011 году минометный снаряд упал прямо у его крыльца, тогда погибли более десяти человек. След от снаряда до сих пор четко различим в плитке, а щербатые следы от осколков видны на потолке входа на вокзал.

В качестве вокзала Дамаска используется станция Кадам, расположенная в восьми километрах к югу от вокзала Хиджаз. Движение пока ограничено – так, в сентябре впервые за много лет со станции отправились составы до Выставочного городка Дамаска по случаю Международной выставки. Планируется ли возобновить регулярное сообщение до данной станции, сотрудники вокзала затруднились сказать.

© РИА Новости / Заман РамазановХиджазский вокзал Дамаска
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Хиджазский вокзал Дамаска

Сейчас же поезда следуют по недавно запущенному маршруту от станции Рабва на западе Дамаска до мест отдыха на реке Барада в районе станции аль-Хама. Спрос на поезда, отправляющиеся пока только в пятницу и субботу, довольно высокий.

"Планируется запуск поездов до конечной станции на курорте Забадани рядом с границей с Ливаном. Думаю, у нас получится", — рассказал аль-Маръи, радушно вызвавшийся провести экскурсию, увидев, что гости явно не торопятся уходить.

До войны Забадани был не только христианским религиозным центром, но и популярным курортом из-за мягкого климата и обилия зеленых насаждений — сюда приезжали отдохнуть люди со всей Сирии, а состоятельные граждане покупали здесь дома. Однако боевики разрушили большую часть жилых построек, и теперь люди восстанавливают свои жилища.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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