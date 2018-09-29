Глава МИД Сирии и генсек ООН обсудили проблему Идлиба и беженцев

ДАМАСК, 29 сен – РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем обсудил с генсеком ООН Антонио Гутеррешем соглашение по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб и возвращение беженцев в САР, сообщается в заявлении МИД Сирии.

На встрече, прошедшей на полях 73-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, присутствовали также замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари и советник главы МИД Ахмад Арнус.

"Стороны сосредоточились на политических событиях и развитии ситуации "на земле", в том числе обсудили соглашение по Идлибу и усилия по формированию конституционной комиссии", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

"Генсек подтвердил готовность ООН прилагать усилия ради формирования конституционной комиссии, и работать над предоставлением гуманитарной помощи. Министр Муаллем со своей стороны подтвердил, что ООН продвигает политический процесс, который должен проходить под сирийским руководством, принадлежит только сирийцам без внешнего вмешательства", — говорится в заявлении МИД. Генсек сообщил министру, что ознакомлен с ситуацией с возвращением беженцев в Сирию в связи с достижением стабильности в стране, сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>