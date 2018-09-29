В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 100 человек

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Свыше 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в субботу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" вернулись 107 беженцев (женщин – 31, детей – 52)", — говорится в документе.

Отмечается, что в места постоянного проживания в Сирии в течение суток вернулись 739 мирных жителей. В Восточную Гуту вернулись 23 человека, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 415 человек, из Идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска "Абу-эд-Духур" вернулся 301 беженец.

Кроме того, добавляется, что в настоящее время развернуты и функционируют в круглосуточном режиме десять пунктов пропуска. На сирийско-ливанской границе – пять, на сирийско-иорданской границе – один, на территории Сирии – два, а также воздушный – один.

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