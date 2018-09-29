В Дамаске заявили об открытии КПП на границе с Иорданией

ДАМАСК, 29 сен — РИА Новости. Главный пограничный переход "Насиб" на границе Сирии с Иорданией возобновил свою работу, заявил РИА Новости в субботу министр транспорта Сирии Али Хамуд.

"Сирийское правительство открыло КПП "Насиб" сегодня утром для фур и транзитного транспорта, идущего в и из Иордании через Сирию", — сказал собеседник агентства.

Правительственные войска Сирии заняли "Насиб" в июле. Террористы удерживали его с начала 2015 года. Данный пограничный переход являлся крупнейшим в регионе по транзиту товаров между Ливаном, Турцией, Сирией, Иорданией и странами Персидского залива.

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