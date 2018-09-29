Текстильные фабрики в Алеппо восстанавливают довоенные объемы производства

АЛЕППО (Сирия), 29 сен — РИА Новости. Текстильные фабрики сирийского Алеппо, которые пытались разрушить боевики, восстанавливают довоенные объемы производства, об этом рассказали руководители и работники предприятий.
"Мы восстановили производство год назад. Фабрика сильно пострадала во время войны. Боевики специально уничтожали заводы в Алеппо, чтобы город умер. Но мы выстояли и сейчас возвращаемся к довоенным показателям производства", — сказал он.
Это производство практически полностью автоматизировано, однако востребован и ручной труд. Бежавший от войны из Идлиба Махмуд Али, который теперь работает в Алеппо у станка, рассказал, что ему быстро удалось найти работу.
"Раньше я работал на шелковых плантациях. Моей семье пришлось бежать из Идлиба. Нашу землю заняли боевики. Я быстро нашел работу в Алеппо. На фабрике нужны рабочие руки", — рассказал он.
Директор другой текстильной фабрики Ишам Тух отметил, что к нему буквально стоят очереди из желающих получить работу. "Я вижу, как восстанавливается Сирия, по количеству заказов на нашей фабрике. Наш товар используется в пошиве повседневной одежды, школьной формы, медицинских халатов и военной экипировки", — сказал он. По его словам, в мирное время на фабрике произошли существенные преобразования — открылся новый цех, появилось новое оборудование.
Заместитель директора индустриального кластера Алеппо Хусам Ибрагим надеется, что городская промзона скоро сможет вернуть себе статус крупнейшей не только в Сирии, но и в ближневосточном регионе.
Ранее сообщалось об эвакуации ряда предприятий из промышленной столицы Сирии Алеппо, промзона которого является крупнейшей в стране. Несмотря на потери, этот производственный кластер постепенно восстанавливается после войны — на сегодняшний день там уже работают более 500 предприятий из примерно 1,5 тысячи в довоенное время.
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