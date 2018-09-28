Россия начала поставки С-300 в Сирию

ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия начала поставки систем ПВО С-300 в Сирию.

Об этом дипломат рассказал во время пресс-конференции по итогам 73-й сессии Генассамблеи ООН.

В понедельник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии комплексы С-300. Он отметил, что подобное решение существенно укрепит боевые возможности ближневосточного государства.

Глава военного ведомства напомнил, что Москва несколько лет назад приостановила поставки С-300 Дамаску, однако сейчас ситуация изменилась. Он также подчеркнул, что Россия вынуждена принять адекватные меры из-за действий Израиля, которые привели к крушению Ил-20.

В Кремле отметили, что поставки С-300 не направлены против третьих стран, а вызваны лишь желанием защитить российских военных в Сирии.

В МИД России выразили уверенность, что системы ПВО позволять закрыть воздушное пространство Сирии там, где это потребуется. В сирийском дипломатическом ведомстве, в свою очередь, высоко оценили решение России поставить С-300.

Инцидент с Ил-20

Решение о передаче С-300 принято на фоне крушения российского Ил-20, который был сбит в середине сентября, когда возвращался на базу Хмеймим. В это же время израильские истребители атаковали объекты в Латакии.

В Минобороны отметили, что израильские пилоты подставили Ил-20 под удар сирийской ПВО, прикрываясь российским самолетом. Израиль, в свою очередь, отрицают вину в инциденте.

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