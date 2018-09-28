Позиция Трампа по террористам в Сирии совпадает с российской, заявил Лавров

ООН, 28 сен — РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа, что не следует сохранять террористический очаг в Сирии, совпадает с российской, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В том, что принципиальная позиция о неприемлемости сохранения террористического очага на территории Сирии совпадает с нашей, никаких сомнений нет", — сказал Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Сирию и Иран за "значительную приостановку" наступления в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом вооруженной оппозиции и боевиков ряда террористических организаций. Трамп заявил, что допускает ликвидацию террористов в Идлибе, но выступает против вреда мирным жителям.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Идлиб считается последним крупным оплотом вооруженной оппозиции и боевиков террористических группировок. Трамп заявил в ООН, что он не против удаления из Идлиба террористов, если это не коснется мирных жителей.

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