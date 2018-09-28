Лавров рассказал о вариантах решения террористической проблемы в Идлибе

ООН, 28 сен — РИА Новости. Перемещать террористов из сирийского Идлиба в другие точки неприемлемо, их надо уничтожить или предать суду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Мы все-таки очень надеемся, что Турция сумеет отсепарировать нормальную, вменяемую патриотическую оппозицию от "Джебхат-ан-Нусры"*. Поскольку эта организация является террористической, включена в террористические списки СБ ООН. Ей там не место. Есть много спекуляций насчет того, как будут решаться проблемы этих боевиков. Есть даже подозрение, что их будут переправлять в какие-то другие горячие точки. Например, в Афганистан", — сказал министр.

"Это всё неприемлемо, и террористы должны быть уничтожены, либо они должны понести заслуженное наказание и быть преданы суду. Как это сделать — придется решать по мере развития обстановки, никто не претендует на то, что эта договоренность, которая была достигнута в Сочи, поставила все точки над i, раз и навсегда и теперь будет дорожной картой к окончательному решению этой проблемы", — сказал министр на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

*Запрещённая в России террористическая организация

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