Лавров рассказал о вариантах решения террористической проблемы в Идлибе

ООН, 28 сен — РИА Новости. Перемещать террористов из сирийского Идлиба в другие точки неприемлемо, их надо уничтожить или предать суду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Это всё неприемлемо, и террористы должны быть уничтожены, либо они должны понести заслуженное наказание и быть преданы суду. Как это сделать — придется решать по мере развития обстановки, никто не претендует на то, что эта договоренность, которая была достигнута в Сочи, поставила все точки над i, раз и навсегда и теперь будет дорожной картой к окончательному решению этой проблемы", — сказал министр на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
*Запрещённая в России террористическая организация
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