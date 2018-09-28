Россия обсуждает с США вопрос вывода войск из сирийского Эт-Танфа

ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия обсуждает с США вопрос вывода войск из Эт-Танфа, сообщил на пресс-конференции в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.

"В этом круге, который американцы очертили вокруг Эт-Танфы, находят прибежище террористы, об этом хорошо известно, и мы сейчас ведём с американцами разговор о том, чтобы это незаконное присутствие было прекращено", — сказал министр.

Говоря о положении людей в этом районе, он добавил, что "ООН подключилась к тому, чтобы вывести людей из этого лагеря, где они совершено в нечеловеческом состоянии пребывают".