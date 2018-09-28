Соглашение по Идлибу должно иметь долгосрочную основу, заявил Маас

ООН, 28 сен — РИА Новости. Соглашение между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу должно осуществляться на долгосрочной основе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН.

"При помощи объединенных дипломатических сил нам по крайней мере удалось предотвратить эскалацию в Идлибе. Это проблеск надежды. Соглашение между Турцией и Россией теперь должно осуществляться на долгосрочной основе", — сказал министр с трибуны ГА ООН.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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