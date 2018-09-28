Лавров предупредил о недопустимости новых провокаций с химоружием в Сирии

ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия предупреждает о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей в Сирии с применением химического оружия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия", — заявил министр, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

По словам министра, "приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должны стать помощь в решении задач в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов.