Глава МИД Сирии пошутил, что Дамаск ждет не только С-300, но и С-400

ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава сирийского МИД Валид Муаллем пошутил, что Дамаск ждёт не только поставок российских С-300, но и систем следующего поколения С-400.

Отвечая на вопрос журналиста, рассчитывает ли Сирия, что поставляемые Россией после трагедии с Ил-20 С-300 "прикроют" сирийское небо, Муаллем ответил утвердительно.

"А ещё ждем с нетерпением С-400", — с улыбкой добавил министр.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300.