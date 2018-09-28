Россия создает новые комплексы подавления ракет после инцидента с Ил-20

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" после инцидента с Ил-20 в Сирии продолжает разработку бортовых комплексов обороны (БКО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работающих на новых физических принципах, которые сделают самолет-разведчик невидимым для ракет противника, заявил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.

"У нас постоянно идут опытно-конструкторские работы по развитию бортовых комплексов обороны семейства "Витебск", "Президент", "Хибины" и других", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, создаются ли новые комплексы радиоэлектронной борьбы после инцидента с Ил-20 в Сирии.

Отвечая на вопрос РИА Новости, какими особенностями будут обладать системы "на новых физических принципах", собеседник агентства пояснил, что разрабатываемые КРЭТ комплексы смогут ставить аэрозольные завесы, которые сделают самолет невидимым для ракет противника во всех диапазонах (видимом инфракрасном, тепловом, лазерном, радиолокационном и др).

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.