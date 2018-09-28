Демилитаризованная зона в Идлибе должна быть временной, заявил Богданов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва настаивает, что демилитаризованная зона в сирийском Идлибе должна быть временной, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы всегда говорим, что это временная мера. Так же, как и другие зоны деэскалации, которые создавались в рамках Астаны-4, были временными мерами. Сейчас из четырех осталась одна, и мы тоже говорим, что это временная мера, потому что надо освобождать всю сирийскую территорию от любого присутствия террористов",- сказал Богданов, отвечая на вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать заявления американской стороны, что ситуация в Идлибе "заморожена".

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