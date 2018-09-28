Сирийский полимерный завод увеличил производство на 20% после войны

ХОМС (Сирия), 28 сен — РИА Новости. Сирийская фабрика полимерных изделий и материалов "Аль-Матин", находящаяся на территории индустриального города Хассия под Хомсом, увеличила производство на 20% с приходом в регион мирной жизни, сообщил журналистам директор завода Абдул-Хамид Хамму.

Завод является одним из крупнейших в Сирии среди производящих полимерные изделия и материалы. Фабрика первой в стране после войны начала делать пластиковые трубы и для канализации, и для подачи воды. Предприятие также изготавливает разный упаковочный материал, шпагат и другую продукцию.

Абдул-Хамид Хамму рассказал журналистам о восстановлении объемов производства в послевоенное время.

"Сейчас государство закупает у нас водопроводные и канализационные трубы для каждого города, для каждого населенного пункта, который уже освободили от террористов, для того чтобы восстановить всю инфраструктуру", — сказал он.

По его словам, во время войны производство не останавливалось, но все же сильно сократилось.

"Когда масштабные боевые действия закончились, снова стали наращивать объемы. Сейчас у нас около 1 тысячи работников. Благодаря тому что государство заказывает много нашей продукции, объемы производства увеличились на 20%", — сообщил директор завода.

Ранее сообщалось, что индустриальный город Хассия в провинции Хомс постепенно восстанавливает довоенные объемы производства. Хассия является третьим по величине промышленным кластером Сирии после сильно пострадавших от войны аналогичных промзон в Алеппо и Дейр-эз-Зоре. Хассию начали строить под Хомсом в 1995 году, сейчас здесь расположено 980 предприятий, однако работают из них пока только 230. Некоторые фабрики начали строить непосредственно во время войны, также здесь есть предприятия, переехавшие из Алеппо — промышленной столицы Сирии.