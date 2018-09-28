США не считают, что Асад победил и что России стоит его поддерживать

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не считают, что президент Сирии Башар Асад победил в сирийском конфликте и что Россия обязательно должна его поддерживать, заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

"Башар Асад может считать, что он на данный момент победил. Но сейчас он удерживает примерно половину территории Сирии, половина населения не находится под его контролем… Он сидит на государстве-трупе, практически без экономики, без доступа к нефтяным и газовым ресурсам, без обещаний или надежды на восстановление, потому что США… блокируют ее. Так что не думаю, что он что-либо выиграл", — сказал Джеффри журналистам на брифинге в Нью-Йорке.

По его словам, он не считает, что России стоит поддерживать Асада.

"Дружественное правительство не обязательно означает правительство-труп, сидящий на развалинах половины страны и до нынешнего момента — можете свериться со своими репортажами — находит все новые дьявольские способы подавлять собственное население", — заявил Джеффри.

"Не думаю, чтобы русским нужно было данное конкретное дружественное правительство, такое правительство было бы очень дорого поддерживать… Если они хотят, чтобы у них был этот парень (Асад — ред.), мы не можем их убедить избавиться от него, но это обойдется ох в какую сумму", — сказал Джеффри.

Ранее президент США Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Сирию и Иран за "значительную приостановку" наступления в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом вооруженной оппозиции и боевиков ряда террористических организаций.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Идлиб считается последним крупным оплотом вооруженной оппозиции и боевиков террористических группировок. Трамп заявил в ООН, что он не против удаления из Идлиба террористов, если это не коснется мирных жителей.