Госдеп заявил об опасности инцидента с крушением Ил-20 в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Инцидент с Ил-20 является опасным примером эскалации в Сирии, которую нужно остановить, заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

"Это пример того, чего мы пытаемся избежать в более широком масштабе — десять дней назад предположительно израильские силы атаковали иранские военные цели, в результате сирийские ВС попытались атаковать предполагаемые израильские силы и в конце концов попали по российским ВС. Это сценарий эскалации, который нам необходимо срочно остановить", — сказал Джеффри, комментируя инцидент с Ил-20 на брифинге в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

"Сейчас в Сирии пять государственных вооруженных сил: американские, русские, турецкие, иранские и израильские — последние, во всяком случае, присутствуют в воздухе. Они по всей Сирии наталкиваются друг на друга", — добавил Джеффри, выразив мнение, что конфликт в Арабской республике необходимо "заморозить любым возможным способом".

Крушение Ил-20

В прошлый понедельник, 17 сентября, ракетой сирийского комплекса С-200 был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военных. При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

Кроме того, Москва в рамках мер по повышению безопасности российских военнослужащих в течение двух недель передаст Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

В свою очередь, в Израиле отвергли обвинения в гибели Ил-20 и возложили ответственность на Сирию и Иран.