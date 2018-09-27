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Война в Сирии
Война в Сирии

Израиль применит новую тактику в САР после появления С-300, считает эксперт

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (212)
(обновлено: 23:57 27.09.2018)
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© AFP 2018 / Jack GuezИзраильские истребители F-16. Архивное фотоИзраильские истребители F-16. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez

ДАМАСК, 27 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль поменяет тактику нанесения ударов по территории Сирии в связи с поставками комплексов С-300 сирийской армии, считает сирийский военный эксперт Турки Аль-Хасан.

"Я полагаю, что любой вылет израильских самолетов теперь может быть отслежен системой ПВО Сирии. При случае нарушения нашего воздушного пространства они могут быть сбиты. Поэтому Израиль, скорее всего, будет предпринимать попытки наносить удары из-за пределов воздушного пространства Сирии. Раньше мало обсуждался вопрос использования Израилем ракет земля-земля. Но сегодня новые реалии, видимо, заставляют развивать производство либо закупку ракет подобного класса для выполнения собственных задач", — сказал Аль-Хасан РИА Новости.

Он предположил, что современный комплекс противовоздушной обороны Сирии будет обеспечен защитой тех систем ПВО, которые есть у страны на сегодняшний день. Таким образом, будет создана система ближнего и дальнего поражения враждебных воздушных объектов.

"Я полагаю, что Израиль пересмотрит свои амбиции и предпримет новые условия противостояния. Израиль, может быть, не сейчас, но в ближайшее время, безусловно, предпримет попытки уничтожить новую систему ПВО Сирии. Безусловно, будет предпринята новая тактика, которая исключит вероятность нарушения воздушного пространства Сирии",- отметил военный эксперт.

Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии
© РИА Новости / Андрей Станавов
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По мнению Аль-Хасана, введение автоматизации систем ПВО создаст законченный комплекс обороны, который связывает как ПВО Сирии, так и ВВС. Это то, чего не хватало Сирии все годы кризиса для защиты своего воздушного пространства, полагает эксперт. Он подчеркнул, что страны, враждебные Сирии, сегодня становятся свидетелями возрождения настоящей системы ПВО.

"И это не секрет, что террористические группировки в начале кризиса в первую очередь атаковали позиции ПВО. И данное действие террористов, без сомнений, были предприняты в интересах Израиля с целью нарушения воздушного пространства без последствий для противника. Данной ситуацией пользуется также и коалиция во главе с США, французы и, безусловно, турки",- сказал он.

Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez
Израиль опасается, что Россия "обрежет ему крылья", пишут СМИ
Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Нас ждет кошмар?": израильские СМИ — о поставке С-300 Сирии
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.

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© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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