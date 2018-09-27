ДАМАСК, 27 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль поменяет тактику нанесения ударов по территории Сирии в связи с поставками комплексов С-300 сирийской армии, считает сирийский военный эксперт Турки Аль-Хасан.
"Я полагаю, что любой вылет израильских самолетов теперь может быть отслежен системой ПВО Сирии. При случае нарушения нашего воздушного пространства они могут быть сбиты. Поэтому Израиль, скорее всего, будет предпринимать попытки наносить удары из-за пределов воздушного пространства Сирии. Раньше мало обсуждался вопрос использования Израилем ракет земля-земля. Но сегодня новые реалии, видимо, заставляют развивать производство либо закупку ракет подобного класса для выполнения собственных задач", — сказал Аль-Хасан РИА Новости.
Он предположил, что современный комплекс противовоздушной обороны Сирии будет обеспечен защитой тех систем ПВО, которые есть у страны на сегодняшний день. Таким образом, будет создана система ближнего и дальнего поражения враждебных воздушных объектов.
"Я полагаю, что Израиль пересмотрит свои амбиции и предпримет новые условия противостояния. Израиль, может быть, не сейчас, но в ближайшее время, безусловно, предпримет попытки уничтожить новую систему ПВО Сирии. Безусловно, будет предпринята новая тактика, которая исключит вероятность нарушения воздушного пространства Сирии",- отметил военный эксперт.
"И это не секрет, что террористические группировки в начале кризиса в первую очередь атаковали позиции ПВО. И данное действие террористов, без сомнений, были предприняты в интересах Израиля с целью нарушения воздушного пространства без последствий для противника. Данной ситуацией пользуется также и коалиция во главе с США, французы и, безусловно, турки",- сказал он.
В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.
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