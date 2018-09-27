В МИД выступили за скорейшее открытие гумкоридоров в Идлибе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов считает, что чем быстрее будут открыты гуманитарные коридоры в сирийском Идлибе, тем лучше.

"Я думаю, что этот вопрос обсуждается. У нас контакты идут постоянно. Сейчас в Нью-Йорке и наши министры встречались, я имею в виду три страны-гаранта. Конечно, все эти вопросы обсуждаются. Я думаю, что это просто зависит от готовности, в том числе, и наших турецких партнеров", — сказал Богданов журналистам.

"Я думаю, чем быстрее, тем лучше", — отметил он, отвечая на вопрос, когда гумкоридоры могут быть открыты.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите России, Турции и Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, описывая ситуацию в Идлибе, называл провинцию "гнездом терроризма".

Позднее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.