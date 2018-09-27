В Сирии более 600 жителей вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В места постоянного проживания в Сирии в течение суток вернулись 630 мирных жителей, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"В Восточную Гуту (провинция Дамаск) возвратились 20 человек (женщин — пять, детей — 11). Всего с 30 сентября 2015 года — 135 568 человек. Через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 206 человек (женщин — 76, детей — 98), выведено шесть единиц техники. Всего с 25 августа 2018 года — 13 299 человек (женщин — 4691, детей — 6163), 268 единиц техники. Из Идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска "Абу-эд-Духур" вернулись 404 беженца (женщин – 166, детей – 152), выведено 17 единиц техники и 100 голов скота. Всего с 4 марта 2018 года указанную зону покинули 31 802 сирийца (женщин – 9 589, детей – 16 150), 4 158 единиц техники и 44 170 голов домашнего скота", — говорится в сообщении.

Как отмечается, всего с 30 сентября 2015 года в свои дома в Сирии вернулись более 1,23 миллиона внутренних переселенцев.

Также сообщается, что за минувшие сутки 95 человек (женщин — 29, детей — 48) вернулись в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия".

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Изеддин, Тэр-Растан, Гур (провинция Хомс), Шаукатлия, Уфания (провинция Эль-Кунейтра) и Бусра-Эль-Харири (провинция Дераа) они разминировали шесть гектаров территорий, километр дорог и шесть зданий.

"Обнаружено и уничтожено 38 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе шесть самодельных взрывных устройств (СВУ)", — следует из сообщения.

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