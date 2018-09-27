ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен — РИА Новости. Инцидент с российским самолетом Ил-20 у берегов Сирии не прервал поддерживаемые по закрытым каналам связи контакты Израиля и России в области безопасности, предавать огласке предметность переговоров между странами Израиль не намерен, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман.
Он вновь возложил ответственность за крушение Ил-20 на сирийских военных.
Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.
В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.
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