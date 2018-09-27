ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен — РИА Новости. Инцидент с российским самолетом Ил-20 у берегов Сирии не прервал поддерживаемые по закрытым каналам связи контакты Израиля и России в области безопасности, предавать огласке предметность переговоров между странами Израиль не намерен, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман.

"Прежде всего, мы ценим отношения с Россией, а также очень значимую координацию в области безопасности между российскими военными и Армией обороны Израиля. Вместе с тем мы не заинтересованы вести диалог с Россией через СМИ… Мы поддерживаем контакты и координируемся, все это происходит по закрытым каналам", — заявил министр.

Он вновь возложил ответственность за крушение Ил-20 на сирийских военных.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.

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