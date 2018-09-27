Главы МИД России, Турции и Ирана на полях ГА ООН обсудили ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф на встрече в Нью-Йорке в среду обсудили ситуацию в Идлибе и перспективы запуска политического процесса в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Стороны также подчеркнули нацеленность на ускорение усилий по формированию и запуску Конституционного комитета в Женеве на основе решений Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) и резолюции 2254 СБ ООН, сообщили в министерстве.
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