Главы МИД России, Турции и Ирана на полях ГА ООН обсудили ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф на встрече в Нью-Йорке в среду обсудили ситуацию в Идлибе и перспективы запуска политического процесса в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе встречи состоялось подробное обсуждение ситуации "на земле", в первую очередь в Идлибской зоне деэскалации, а также перспективы запуска подлинного устойчивого процесса политического урегулирования сирийского кризиса. Участники встречи дали высокую оценку достигнутым в Сочи 17 сентября договоренностям по стабилизации обстановки в Идлибе, которые позволяют защитить мирное гражданское население при продолжении бескомпромиссной борьбы с террористами", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Стороны также подчеркнули нацеленность на ускорение усилий по формированию и запуску Конституционного комитета в Женеве на основе решений Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) и резолюции 2254 СБ ООН, сообщили в министерстве.

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