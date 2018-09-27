В Университете Дамаска открыли новый корпус отделения русского языка

ДАМАСК, 27 сен — РИА Новости. Новый корпус для отделения русского языка, популярность которого продолжает расти в Сирии, открыт в Университете Дамаска.

Центр изучения русского языка был открыт в вузе около года назад. Декан гуманитарного факультета университета Дамаска Фатима Шааль рассказала журналистам, что из всех языковых отделений русское уже является самым большим, для него специально был построен новый корпус, где уже начались занятия.

"Нашему университету больше 100 лет. У нас 16 языковых отделений, учатся около 100 тысяч студентов. Отделение русского — самое большое, мы даже отдельное здание для него построили в связи с ростом популярности. Это одно из трех направлений, наряду с персидским и испанским, где нет заочных форм обучения. Все эти три языка сложные, и обучение должно сопровождаться общением с их носителями. Для этого мы приглашаем преподавателей из России", — сказала она.

По ее словам, во время войны работа университета не прекращалась.

"Несколько раз мы попадали под обстрел, но продолжали учебный процесс. Во время войны у нас стало заметно меньше студентов-мужчин — многие ушли добровольцами в армию защищать свои родные города. Порядка 10% студентов бросили учебу, так как их семьи пострадали от действий боевиков и вынуждены были уехать за границу беженцами. В этом году такие молодые люди начали возвращаться", — сказала она.

Она также рассказала о проблеме студентов, которые оказались на территориях, подконтрольных боевикам.

"Они тоже бросили учебу. Сейчас после освобождения таких населенных пунктов они возвращаются, и нам предстоит проделать серьезную работу для их восстановления в университете. Необходимо оценить уровень знаний, чтобы понять, кого на какой курс определить. Мы разработали специальную программу, которая поможет наверстать упущенное, студентам придется постараться для этого, некоторым придется проходить программу двух семестров за один", — сказала она.

Кроме того, как сообщила декан, в вузе была организована служба психологической помощи для тех, кто нуждается в ней из-за пережитого на войне.

"Буквально неделю назад к нам поступили заявления от полутора тысяч студентов из освобожденных Думы и Дераа. Мы готовимся к работе, которая поможет интегрировать их в студенческое сообщество, а пока их проверяют наши правоохранительные органы — это важно, ведь мы знаем, какой пропаганде подвергали молодежь радикальные исламисты", — сказала декан.

В связи с увеличением числа желающих продолжить учебу, в университете открыт единый центр обращений, о работе которого журналистам рассказала его заведующая Руба Халаф.

"Мы открыли этот центр два месяца назад. Он работает по принципу единого окна. Огромное количество студентов сейчас восстанавливается, это серьезный документооборот. Чтобы его ускорить, мы создали компьютерную базу данных, в которую вносятся все документы. Здесь есть удобная электронная очередь, работает много специалистов для того, чтобы процесс был оперативным. В среднем каждое обращение занимает 10-15 минут, а раньше ушло бы до месяца. Здесь можно восстановить диплом, табели с оценками, получить справки для армии и так далее. С момента открытия, мы обработали более 8 тысяч обращений", — сказала она.