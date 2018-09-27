В Пентагоне признали, что Идлиб стал гнездом террористов

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Сирийская провинция Идлиб стала "осиным гнездом" терроризма, но виноваты в этом власти Сирии и Россия, считает помощник министра обороны США Стори Карем.

В ходе слушаний в палате представителей США демократ Тулси Габбард задала вопрос представителю Пентагона, как он может объяснить присутствие в Идлибе около 20-30 тысяч террористов, включая членов "Аль-Каиды"*, которых американские военные должны уничтожать. Вместо этого, напомнила она, официальные лица США выступают против любой военной операции в Идлибе и угрожают тем, кто хочет ее провести.

"Нет сомнений, что Идлиб стал осиным гнездом многочисленных террористических организаций. К сожалению, это результат подхода России и режима (властей Сирии — ред.) по консолидации и контролю территории в Сирии. Они использовали зоны деэскалации и переговоры на местах, чтобы очищать районы в Сирии, и они использовали Идлиб как "свалку", позволив свободно пройти в Идлиб самым отъявленным террористам", — сказал Карем.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, описывая ситуацию в Идлибе, называл провинцию "гнездом терроризма".

Позднее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.